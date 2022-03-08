وصفة سهلة وبسيطة للفطور.. النتائج مبهرة

في الوضع المثالي، نبدأ يومنا بوجبة فطور صحية متكاملة؛ لكن الأمر متعذر في بعض الأحيان لأسباب عدة.

لكن خبراء التغذية يشددون على أهمية الالتزام بوجبة صحية ولذيذة في الفطور، ويقدمون نصائح في هذا الإطار بحسب موقع (nbcdfw).

ويقول الخبراء: إن وجبة الفطور الصحية لا يجب أن تكون بالضرورة متقنة، ويشيرون إلى نوعين من المواد الغذائية المليئة بالطاقة وهما: الجبن واللبن.

وعلى سبيل المثال فالزبادي غني بالمواد الغذائية والبروتينات والكالسيوم الذي يبني العظام والبوتاسيوم الذي يوازن ضغط الدم.

ومن المهم تلافي السكريات المضافة عن طريق شراء الزبادي العادي، الذي لا يحتوي على سكريات مضافة، وقم بتغطيته بالفاكهة.

ويمكن تناول جبن القريش فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع.

وعلى صعيد الحبوب، لا يجب الإفراط في الحبوب المعالجة أو تلك الخفيفة، وهناك الكثير من الخيارات المناسبة في هذا الإطار؛ مثل التمور، والزبيب، والجوز، وغيره؛ وفق "سكاي نيوز".

وترتبط الحبوب ذات التصنيف الأعلى في الحبوب الكاملة، بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، ولها فائدة أخرى تتمثل في إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي.