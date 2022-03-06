يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.. احذر هذه الطريقة الخطأ لشرب الماء

كيفية علاج تسمم الماء

يمكن أن يكون تسمم الماء مميتا، وهو ما يتطلب معالجته على الفور. ويوضح نيلسون: "يعاني المرضى المصابون بتسمم الماء من حالة طبية طارئة ويجب إحضارهم إلى المستشفى للحصول على الرعاية اللازمة. وسنحتاج عادة إلى وقف نوباتهم، وتزويدهم بمحلول يحتوي على الصوديوم المركّز، ودعم تنفسهم. وسيحتاج المريض إلى محاليل إلكتروليت في الوريد وأدوية أخرى لاستعادة تركيز الصوديوم الطبيعي في الدم".

ويشار إلى أن معدل الوفيات لمرضى التسمم بالماء تقدر بنحو 7.1 في المئة.