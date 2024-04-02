تحفظ صحتك وتدرأ عنك مخاطر مرضية.. 3 فواكه عليك تناولها يومياً

وأضافت: "يمكن لبرتقالة واحدة أو عدد قليل من اليوسفي أن تلبي احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، وهو أمر ضروري لوظيفة المناعة وصحة الجلد، وإضافة إلى ذلك، تعد هذه الفاكهة مثالية للحفاظ على الترطيب، لأنها تتكوّن في الغالب من الماء، ويمكن أن تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تناول السوائل يومياً".