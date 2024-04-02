تحفظ صحتك وتدرأ عنك مخاطر مرضية.. 3 فواكه عليك تناولها يومياً

تعد الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إحدى الركائز الأساسية لنظام غذائي صحي، وهو ما يمكن أن يساعد على درء مخاطر عديدٍ من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.
وتقول كبيرة خبراء التغذية في شركة Dole Sunshine، روكسانا دي سوزا؛ لموقع "إكسبريس" البريطاني: "الفواكه ضرورية لنظام غذائي متوازن، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على أمعاء صحية، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وبعض أنواع السرطان، وتدعم التحكم في الوزن بسبب محتواها المنخفض من الدهون والسعرات الحرارية".
ومع هذا التنوّع الكبير المتاح، تقترح "دي سوزا"؛ ثلاثة أنواع من الفواكه الأساسية يجب على الجميع تناولها، وفق ما نقلت "روسيا اليوم":
يصف العلماء التوت الأسود بأنه "القوة المضادة للأكسدة"، وتقول "دي سوزا": "هذه الفاكهة الداكنة اللذيذة مليئة بفيتامين سي والألياف؛ ما يساعد على الحد من مخاطر السرطان وصحة الجهاز الهضمي. إن لونها الغني يأتي من الأنثوسيانين، وهي مركبات مرتبطة أيضاً بقدراتها على مكافحة الأمراض.
وكمكافأة، فإن التوت الأسود منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات؛ ما يجعله خياراً ممتازاً للحفاظ على وزن صحي.
من هذا المنطلق، أوصت خبيرة التغذية بتناول حصة واحدة يومياً من التوت؛ أي ما يعادل نصف كوب طازج أو مجمّد، أو ربع كوب من المجفف.
الكرز مليء بالألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم وعديد من المواد الكيميائية النباتية، وتمّت ملاحظته بشكلٍ خاص لقدرته على تقليل الألم بعد ممارسة التمارين الرياضية، وتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى محتواه العالي من الفينول؛ ما يساعد على مكافحة الالتهاب.
وأوصت "دي سوزا"؛ بتناول نحو كوب واحد من الكرز الطازج يومياً، أو ربع كوب من الكرز المجفف.
يشتهر البرتقال بمحتواه من فيتامين سي، وهو خيار صحي وبأسعار معقولة، وبحسب "دي سوزا": "يعد البرتقال والحمضيات الأخرى، بما في ذلك اليوسفي، مصادر ممتازة للألياف والفلافونويد وفيتامين سي، وجميعها تدعم صحة القلب وتساعد على ترطيب الجسم".
وأضافت: "يمكن لبرتقالة واحدة أو عدد قليل من اليوسفي أن تلبي احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، وهو أمر ضروري لوظيفة المناعة وصحة الجلد، وإضافة إلى ذلك، تعد هذه الفاكهة مثالية للحفاظ على الترطيب، لأنها تتكوّن في الغالب من الماء، ويمكن أن تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تناول السوائل يومياً".
وأوصت خبير التغذية بتناول الفواكه الطازجة للحصول على أكبر قدرٍ من فوائدها الغذائية.