هل تناول الكثير من السكر يصيب الأطفال بـ"فرط الحركة"؟.. دراسة حديثة تجيب على التساؤل المحير

وتضيف: "على الرغم من أن السكر لم يكن من بين الأسباب الغذائية التي انتقدها "فينغولد"، فإن الكميات الكبيرة من السكر التي تتماشى عادة مع الأطعمة التي تحتوي على الأصباغ والمواد المضافة الأخرى، جعلت الآباء يربطون هذا الأمر عن طريق الخطأ".