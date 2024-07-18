من الجفاف إلى التوتر.. خبير بريطاني: 7 عادات "غير متوقعة" تسبب آلام الظهر

وحسب تقرير لصحيفة "الصن" البريطانية، أوضح المستشار في شركة "Mobility Solutions Direct"، والمتخصصة في الأجهزة التعويضية للحركة، أن "آلام الظهر يمكن أن تحدث فجأة أو تكون مشكلة طويلة الأمد تدوم لسنوات. يمكن أن يختلف ألم الظهر بشكل كبير؛ حيث يؤثر إما على منطقة معينة أو ينتشر عبر الظهر بالكامل أو الأرداف أو الساقين أو البطن. كما يمكن أن تختلف أسباب آلام الظهر بشكل كبير؛ لذا من المهم أن تدرك أن هذه العادات اليومية يمكن أن تؤدي إلى آلام مزمنة في عضلات الظهر والعمود الفقري".