"صحي الرياض الأول" يكشف أبرز الفوارق بين "اضطراب القلق الاجتماعي" و"رهاب الخلاء"

وأضاف في إنفوجرافيك توعوي له؛ أنه بينما يكون لدى المريض بـ"اضطراب القلق الاجتماعي" قلق شديد أو خوف مستمر من أن يتم الحُكم عليه أو مراقبته أو إذلاله من قِبَل أشخاص آخرين في المواقف الاجتماعية؛ يعاني مصاب "رهاب الخلاء" من مشاعر الذعر أو العجز عندما يكون في أماكن معينة أو مواقف محددة، وليس بالضرورة أشخاصًا آخرين.