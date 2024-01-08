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"صحي الرياض الأول" يكشف أبرز الفوارق بين "اضطراب القلق الاجتماعي" و"رهاب الخلاء"
أكد أن كليهما يشمل القلق والأماكن العامة إلا أنهما حالتان مختلفتان تمامًا
كشف تجمع الرياض الصحي الأول، عن أبرز الفوارق بين "اضطراب القلق الاجتماعي" و"رهاب الخلاء".
وبيّن التجمع أن "اضطراب القلق الاجتماعي" و"رهاب الخلاء" كليهما يشمل القلق والأماكن العامة؛ إلا أنهما حالتان مختلفتان.
وأضاف في إنفوجرافيك توعوي له؛ أنه بينما يكون لدى المريض بـ"اضطراب القلق الاجتماعي" قلق شديد أو خوف مستمر من أن يتم الحُكم عليه أو مراقبته أو إذلاله من قِبَل أشخاص آخرين في المواقف الاجتماعية؛ يعاني مصاب "رهاب الخلاء" من مشاعر الذعر أو العجز عندما يكون في أماكن معينة أو مواقف محددة، وليس بالضرورة أشخاصًا آخرين.