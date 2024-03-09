احذر من النوم بشعر مبلل.. مخاطر بفروة الرأس والشعر والجهاز التنفسي تهدّد صحتك

يسبّب النوم عقب الاستحمام مباشرة بشعر مبلل مخاطر تهدّد فروة الرأس والشعر والجهاز التنفسي وفق عدد من الخبراء.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت نويل شيربر، طبيبة الأمراض الجلدية، إن "البكتيريا والجراثيم تزدهر في البيئات الدافئة والرطبة، ما يعني أنه في أثناء النوم، تنمو هذه الجراثيم على الرأس وتنتقل إلى الوسادة والسرير؛ ما يسبّب مجموعة من المشكلات".
وأضافت: "في حالة النوم والشعر رطباً، يمكن لنوع من الخميرة يُسمى الملاسيزية أن يتراكم على فروة الرأس ويسبّب تقشراً، يمكن أن تسبّب الملاسيزية أيضًا ظهور بثور مثيرة للحكة على الوجه وفروة الرأس والجزء العلوي من الجسم".
ويمكن وفق "سكاي نيوز عربية، أن يؤدي النوم بشعرٍ مبللٍ أيضاً إلى ظهور حب الشباب والبثرات، والتقرحات الملتهبة المؤلمة.
وقالت شيربر: "لقد قمت بتشخيص المرضى الذين يعانون هذه المشكلات وتتبعت السبب المرتبط بنومهم على وسادة رطبة بسبب الذهاب إلى السرير بشعرٍ مبلل".
وبعيدًا عن مشكلات الجلد، فإن مصدر القلق البالغ للأطباء هو احتمال حدوث مشكلات في الجهاز التنفسي بسبب الرأس الرطب.
وقالت سيندي واصف، طبيبة الأمراض الجلدية، إن "الذهاب إلى السرير بشعر مبلل يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الجهاز التنفسي؛ لأن الوسائد والفراش الرطبة يمكن أن تشجع نمو العفن، مما قد يؤدي إلى تهيُّج الشعب الهوائية".
ولمنع حدوث أي مشكلات، يوصي الخبراء بالطبع بتجفيف الشعر قبل النوم، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، يقترحون ربط الشعر الطويل أو النوم على وسادة من الحرير أو نسيج الساتان.