احذر من النوم بشعر مبلل.. مخاطر بفروة الرأس والشعر والجهاز التنفسي تهدّد صحتك

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت نويل شيربر، طبيبة الأمراض الجلدية، إن "البكتيريا والجراثيم تزدهر في البيئات الدافئة والرطبة، ما يعني أنه في أثناء النوم، تنمو هذه الجراثيم على الرأس وتنتقل إلى الوسادة والسرير؛ ما يسبّب مجموعة من المشكلات".