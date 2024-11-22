"المجلس الصحي" يستعرض عوامل الخطورة المسبِّبة لمرض النقرس.. تعرف عليها

سلّط المجلسُ الصحي السعودي الضوءَ على عوامل الخطورة المسبِّبة لمرض النقرس.
وقال المجلس في حسابه عبر منصة "إكس": النقرس هو ألم يصيب مفصلًا واحدًا أو أكثر من مفصل، ويسبّب احمرارًا وتورُّمًا في المفاصل، وعادة يكون في مفصل الإصبع الكبير للقدم.
وأضاف: العوامل التي تزيد الخطورة تشمل الأطعمة التي تزيد من ارتفاع حمض اليوريك مثل اللحوم والبقوليات، بعض الأمراض التي يكون فيها حمض اليوريك مرتفعًا مثل الصدفية، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، وتلف الكلى، وداء السكري، وأمراض الأوعية الدموية.
وأشار إلى أن العوامل تشمل تناول بعض الأدوية التي تزيد ارتفاع حمض اليوريك مثل مدرات البول.