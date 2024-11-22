"المجلس الصحي" يستعرض عوامل الخطورة المسبِّبة لمرض النقرس.. تعرف عليها

وقال المجلس في حسابه عبر منصة "إكس": النقرس هو ألم يصيب مفصلًا واحدًا أو أكثر من مفصل، ويسبّب احمرارًا وتورُّمًا في المفاصل، وعادة يكون في مفصل الإصبع الكبير للقدم.