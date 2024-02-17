"المجلس الصحي" يعرّف الصرع ويقدم إرشادات للمصابين به

وأضاف: تتضمّن الإرشاداتُ المقدمة للمصابين بالصرع أخذَ الدواء والالتزام به، والتحدث مع الطبيب عند وجود أسئلة، واستشارة الطبيب قبل تناول أدوية أو مكملات أخرى، واتباع نظام غذائي متوازن، والمحافظة على وزن صحي، والاحتفاظ بسجل النوبات، والحصول على قسط كافٍ من النوم "7 - 8" ساعات على الأقلّ، وعدم إغلاق باب الغرفة أو الحمام، وتقليل التوتر قدر الإمكان، وتجنب الإصابات الرياضية التي يمكن أن تزيد من خطر النوبات، وعدم استخدام التبغ أو تعاطي موادّ أخرى، والتعرف على مسبّبات النوبات مثل الضوء الساطع والوامض وتجنبها قدر المستطاع، وتغطية أي حواف أو زوايا أثاث حادّة أو بارزة في المنزل.