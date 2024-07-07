ظهور بثور البشرة في الصيف.. نصائح مفيدة من خبيرة أمراض جلدية

شاركت خبيرة للأمراض الجلدية، بعض النصائح لتجنب ظهور البثور في الطقس الحار، حيث توجد عدد من الأشياء التي يمكن أن تُلحق الضرر بالبشرة، بدءًا من عامل الحماية من الشمس (SPF) الذي يسد المسام، إلى المواد الكيميائية والكلور الناتج عن السباحة في الأحواض الاصطناعية.
وأوضحت الخبيرة الدكتورة سونيا خورانا، حسب تقرير "لـ"ميرور"، أن زيادة الترطيب يمكن أن تؤدي إلى "إنتاج المزيد من الزيت"، ما سيؤدي إلى ظهور البثور على البشرة.
وأوصت "خورانا": "ينبغي تنظيف البشرة مرتين يوميًا (من الأفضل باستخدام منظف يحتوي على حمض الساليسيليك) مع التأكد من ترطيب البشرة، واختيار مرطب لا يحتوي على الزيوت".
ونصحت بأنه ينبغي استخدام كريم الوقاية من الشمس، بدرجة 30 على الأقل مع عامل حماية من الشمس (SPF).
ومع ذلك، إذا وجدت أن كريم الوقاية من الشمس الخاص بك يفسد بشرتك، فتقترح خبيرة الأمراض الجلدية، البحث عن كريم بأساس فيزيائي، بدلًا من كريم كيميائي يحتوي على مكونات مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم. وتقول: "ابحث عن الظل عندما يكون ذلك مناسبًا".
كما نصحت "خورانا"، بتجنب وضع المكياج الثقيل، واختيار المكياج الخالي من الزيوت. وأوصت باستخدام منظف لطيف للجسم، والتأكد من ترطيبه بمرطب يحتوي على مكونات مهدئة مثل الجلسرين.