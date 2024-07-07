ظهور بثور البشرة في الصيف.. نصائح مفيدة من خبيرة أمراض جلدية

شاركت خبيرة للأمراض الجلدية، بعض النصائح لتجنب ظهور البثور في الطقس الحار، حيث توجد عدد من الأشياء التي يمكن أن تُلحق الضرر بالبشرة، بدءًا من عامل الحماية من الشمس (SPF) الذي يسد المسام، إلى المواد الكيميائية والكلور الناتج عن السباحة في الأحواض الاصطناعية.