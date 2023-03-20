"سعود الطبية" تنصح: لا تُغَيروا مواعيد الأدوية في رمضان إلا بعد استشارة الطبيب

وأوضحت المدينة أن هناك نصائح عامة للاستخدام الآمن للأدوية في رمضان ومنها الأدوية التي تُستخدم مرة واحدة ليلًا؛ حيث لا تحتاج إلى تعديل موعدها؛ أما الأدوية التي تُستخدم مرة واحدة في الصباح فمن الممكن مناقشة الطبيب أو الصيدلي لتغيير موعدها إلى وقت المساء، والأدوية التي تُستخدم مرتين في اليوم بالإمكان مناقشة الطبيب أو الصيدلي لتغيير مواعيد الجرعات إلى وقت الفطور والسحور، وأيضًا الأدوية التي تُستخدم ثلاث مرات في اليوم فيجب استشارة الطبيب لتغييرها إلى أدوية طويلة المفعول أو مناقشة تعديل مواعيد الجرعات.