جرب الزبادي والعسل.. 8 وجبات يمكن تناولها عند الشعور بالجوع قبل النوم

يعد تناول الطعام في الليل عادة سيئة، لكن الوجبات الخفيفة الصحية قبل النوم قد تكون لها فوائد صحية مهمة عند تضمينها في نظام غذائي متوازن، حيث قدّم موقع "هيلث" عددًا من الأفكار لوجبات خفيفة وصحية يمكن تناولها عندما تشعر بالجوع قبل النوم.