"سعود الطبية": هذه الأطعمة قد تحتوي على الجلوتين بشكل خفي وتسبّب الحساسية

وتابعت في إنفوجرافيك توعوي أن الأطعمة التي يجب الحذر منها تتمثل في "القهوة المصنّعة، وشاي الأعشاب، ومسحوق الشوكولاتة، والشوكولاتة المصنّعة، والصلصات مثل: المايونيز وصلصات السَلطات، واللحوم المصنّعة، وبعض الحلويات، والفواكه المجفّفة، والعلكة، والزبادي والحليب المنكّه، والمعلبات، والحساء المصنّع، ورقائق الأرز والأرز المنفوخ، والباكينج باودر".