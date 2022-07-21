مع موجات الحر.. ما كمية الماء التي يجب أن يشربها الأطفال؟

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تقول سيغني سفانفيلد، أخصائية التغذية في Lifesum: "بشكل عام، يميل الأطفال إلى أن يكونوا جيدين في معرفة متى يكونون عطشى، على الرغم من أنه في الطقس الحار قد يكون من الصعب حملهم على شرب كمية كافية".