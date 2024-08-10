جرس إنذار يدق.. 5 عادات خطيرة تنتهي بالوفاة المبكرة!

وأشار إلى أن العادة الأولى هي الإفراط في النوم؛ حيث وجدت نتائج دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة القلب الأوروبية، أن الحصول على أكثر من 8 ساعات من النوم يوميًّا كان مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة والأحداث القلبية الوعائية الكبرى، بما في ذلك النوبات القلبية غير المميتة والسكتة الدماغية وقصور القلب. كما وجدت أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 6 ساعات ليلًا ولكنهم يأخذون قيلولة أثناء النهار؛ معرّضون أيضًا لخطر هذه النتائج السلبية. ووجدت الدراسة أن النقطة المثالية التي تشكل أقل المخاطر الصحية هي ما بين 6 و8 ساعات يوميًّا.