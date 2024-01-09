لماذا يحدث نقص الحديد مع تناول أغذيته ومكملاته؟.. 5 نصائح من "القصيم الصحي"

نصح تجمع القصيم الصحي، بأخذ مكمل الحديد على معدة فارغة، قبل ساعة من تناول الوجبات أو بعد ساعتين من تناول الطعام لتحسين امتصاصه.
وقدم التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، 5 نصائح لتفادي نقص الحديد خاصة لمن يتناولون أغذية تحتوي على حديد ومكملات؛ حيث دعا إلى "تجنب تناول أغذية تحتوي على كالسيوم مع مصدر الحديد"، و"الحرص على تناول فيتامين سي ليساعد على سهولة امتصاص الحديد".
وقال "القصيم الصحي: "لا تشرب الشاي أو قهوة مع مصادر الحديد"، و"تأكد من سلامتك بالتحليل عن جرثومة المعدة أو مرض السيلياك"، و"يجب تناول مصدر الحديد قبل ساعتين من تناول مضادات الحموضة".