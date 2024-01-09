لماذا يحدث نقص الحديد مع تناول أغذيته ومكملاته؟.. 5 نصائح من "القصيم الصحي"

وقال "القصيم الصحي: "لا تشرب الشاي أو قهوة مع مصادر الحديد"، و"تأكد من سلامتك بالتحليل عن جرثومة المعدة أو مرض السيلياك"، و"يجب تناول مصدر الحديد قبل ساعتين من تناول مضادات الحموضة".