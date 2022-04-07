12 خطوة لـ"صيام آمن" لمرضى السكري.. اتبعوها جيدًا

وينصح مرضى السكري بتناول تمرة واحدة فقط مع مشروب خالٍ من السكر مثل كوب من الماء لكسر الصيام، وتجنب المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة المعبأة؛ لأنها ترفع نسبة السكر في الدم، وتزيد من الشعور بالعطش، مع التقليل من تناول الأطعمة المقلية؛ لتجنب زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم عن المستويات الصحية، وتناول كمية قليلة للغاية من حلوى رمضان، والتي يُفضّل أن تكون قليلة السكر.