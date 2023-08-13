حياتنا
بينها "شرب الماء".. 4 سلوكيات تنبّه لها "الصحة" للحصول على حياة أفضل
فيما دعت متابعيها لمشاركة تجربتهم عن أكثر السلوكيات التي يسعون لها حالياً
نبّهت وزارة الصحة، إلى مجموعة من السلوكيات الصحية الكثيرة التي يجب الحرص عليها، مؤكدة أهمية السعي إلى تحقيق السلوكيات الإيجابية من أجل حياة أفضل.
وأوضحت "الصحة"، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، أن السلوكيات الصحية كثيرة، منها "الرياضة، شرب الماء، المرونة النفسية، الوزن الصحي"، داعية متابعيها إلى مشاركة تجربتهم عن أكثر السلوكيات التي يسعون لها حالياً.