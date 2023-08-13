بينها "شرب الماء".. 4 سلوكيات تنبّه لها "الصحة" للحصول على حياة أفضل

وأوضحت "الصحة"، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، أن السلوكيات الصحية كثيرة، منها "الرياضة، شرب الماء، المرونة النفسية، الوزن الصحي"، داعية متابعيها إلى مشاركة تجربتهم عن أكثر السلوكيات التي يسعون لها حالياً.