"الخضيري": الخبز بكل أنواعه أكثر تأثيراً في رفع السكر وزيادة الوزن وليس الأرز

وعرض مقارنة للمكونات في 100 جرام أرز مقابل شريحة خبز، موضحاً أن الأرز يوجد به 130 سعرة حرارية مقابل 270 سعرة حرارية في الخبز، و29 جرام كاربوهيدرات في الأرز، مقابل 48 ج في الخبز، وصفر سكر في الأرز مقابل 5.6 جرامات من السكر في الخبز.