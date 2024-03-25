"الخضيري": الخبز بكل أنواعه أكثر تأثيراً في رفع السكر وزيادة الوزن وليس الأرز

قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إن الأرز ليس هو المسؤول عن السمنة وزيادة الوزن إلا إذا بالغت في الكمية المستخدمة، مشيراً إلى أن الخبز هو الأكثر تسبباً في رفع نسبة السكر والوزن.
وأوضح "الخضيري" عبر حسابه على "إكس": تحدثت قبل أيام عن أن الخبز (دقيق القمح) بكل أنواعه يرفع السكر والوزن، وأن الرز ليس هو المسؤول عن السمنة وزيادة الوزن إلا إذا بالغت بالكمية، قد يكفي 6 أو 7 ملاعق كبيرة باليوم (من المطبوخ) واستهلك الرز باعتدال وقلل بشدة من الخبز بكل أنواعه.
وعرض مقارنة للمكونات في 100 جرام أرز مقابل شريحة خبز، موضحاً أن الأرز يوجد به 130 سعرة حرارية مقابل 270 سعرة حرارية في الخبز، و29 جرام كاربوهيدرات في الأرز، مقابل 48 ج في الخبز، وصفر سكر في الأرز مقابل 5.6 جرامات من السكر في الخبز.