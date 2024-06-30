ماذا يحدث عند نقص فيتامين D أو زيادته؟ وما مصادره؟.. "صحة الشرقية" توضح

أكّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالشرقية، أن الشمس من أهم مصادر فيتامين D، لكن غير مناسب التعرُّض لها في مثل هذه الأجواء الحارّة، مشيرة إلى أن من بدائلها الغذائية "السمك، واللحم الأحمر، والكبد، وصفار البيض".