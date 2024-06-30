ماذا يحدث عند نقص فيتامين D أو زيادته؟ وما مصادره؟.. "صحة الشرقية" توضح

أكّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالشرقية، أن الشمس من أهم مصادر فيتامين D، لكن غير مناسب التعرُّض لها في مثل هذه الأجواء الحارّة، مشيرة إلى أن من بدائلها الغذائية "السمك، واللحم الأحمر، والكبد، وصفار البيض".
وأوضحت "صحة الشرقية"، أن فيتامين D يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويزداد احتياجه عند النساء الحوامل والمرضعات.
وأشارت إلى أن أمثلة المصادر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين D؛ التعرُّض لأشعة الشمس لمدة ٣٠ - ٥ دقائق، وصفار البيض، والفطر، والأطعمة المدعمة، مثل حبوب الإفطار والألبان المدعمة، والأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين والتونة.
وأبانت "صحة الشرقية" أن زيادة فيتامين D تؤدي إلى ضعف العظام وتلف الكلى والقلب، فيما يؤدي نقص فيتامين D إلى الكساح عند الأطفال، ولين العظام عند الكبار.