لا تدمن التمر.. "النمر": 3 حالات تمنع الطبيب من التحكم بسكري كبار السن

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: هناك 3 حالات لن يستطيع معها الطبيب التحكم في سكري كبير السن.
وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالات الثلاث التي لا يستطيع فيها الطبيب التحكم في سكري كبير السن؛ هي أن يكون "مدمنًا لأكل التمر بكميات كبيرة، ولا يمارس الرياضة، ووزنه زائد، أو أن يكون "زعول وعصبي وسريع الانفعال".
وعن ثالث الحالات التي لا يستطيع فيها الطبيب التحكم في سكري كبير السن، قال "النمر": أن يكون "مزاجيًّا.. أحيانًا يرفض الأكل ويأخذ الإبر، وأحيانًا يأكل ويرفض الإبر".