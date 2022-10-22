لا تدمن التمر.. "النمر": 3 حالات تمنع الطبيب من التحكم بسكري كبار السن

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالات الثلاث التي لا يستطيع فيها الطبيب التحكم في سكري كبير السن؛ هي أن يكون "مدمنًا لأكل التمر بكميات كبيرة، ولا يمارس الرياضة، ووزنه زائد، أو أن يكون "زعول وعصبي وسريع الانفعال".