جزاء الإحسان.. بعد تحليل 40 دراسة: التعاطف مع الآخرين وتخفيف معاناتهم يجلب السعادة ويطيل العمر

جَزَاءُ الإحْسَانِ

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة "التقارير العلمية"، و قادتها الباحثة ماجليندا زونيك بالتعاون مع الدكتورة فريدريك وينتر والبروفيسورة كورينا أغيلار-راب، فإنه بعد مراجعة أكثر من 40 دراسة، وجد الباحثون ارتباطًا إيجابيًا ثابتًا بين التعاطف والعطف على الآخرين والصحة النفسية. وكانت المكاسب أقوى في الرضا العام عن الحياة والمشاعر الإيجابية؛ بينما انخفضت المشاعر السلبية كالتوتر والحزن، كما اتجهت نحو الإيجابية.