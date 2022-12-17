لا تشرب الماء واقفًا.. أضرار بلا حصر ومختصون يثبتون ما نهى النبي عنه

وقد يؤدي شرب الماء واقفًا كذلك إلى إحداث فوضى في الجهاز الهضمي؛ لأنها تمر بقوة وسرعة كبيرة عبر قناة الطعام وتسقط على أسفل المعدة مباشرة، ما يخل أيضًا بتوازن السوائل، ويؤدي لزيادة السموم وعسر الهضم: "هذه الأضرار تجعلنا نلتزم بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا، فقال قتادة بن دعامة السدوسي: فقلنا لأنس رضي الله عنه: فما حكم الأكل قائمًا؟ المنهي عنه كالشراب، فقال أنس: هو أولى بذلك، فهو أشر وأخبث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب أحد قائمًا، فمن نسي وفعل ذلك فليخرج ما في جوفه استحبابًا، وإلا فلا إثم عليه؛ لأن الشرب قائمًا مكروه وليس بمحرم".