كيف نحمي الطلاب من انتقال الفيروسات بالمدارس؟.. نصائح من "الصحة"

قالت وزارة الصحة إن هناك مجموعة من العادات اليومية التي يجب أن يتبعها الأطفال في المدرسة لحمايتهم من انتقال العدوى.
وأوضحت الوزارة أنه في نزلات البرد يجب الالتزام بأخذ اللقاح السنوي، والانتظام في غسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمْس الأسطح، أو مخالطة المصاب ومشاركة الأدوات معه، مع ضرورة استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه فورًا، وتنظيف الأسطح قبل الاستخدام مثل الطاولات والمقاعد.
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه لحماية الأطفال من النزلات المعوية أو "العنقز" والحصبة الألمانية في المدارس؛ يجب استكمال جداول التطعيمات الدورية والنظافة الشخصية.