كيف نحمي الطلاب من انتقال الفيروسات بالمدارس؟.. نصائح من "الصحة"

وأوضحت الوزارة أنه في نزلات البرد يجب الالتزام بأخذ اللقاح السنوي، والانتظام في غسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمْس الأسطح، أو مخالطة المصاب ومشاركة الأدوات معه، مع ضرورة استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه فورًا، وتنظيف الأسطح قبل الاستخدام مثل الطاولات والمقاعد.