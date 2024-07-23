"مختصة": لا توجد دراسة تثبت أن بدائل السكر تؤدي إلى سكتات القلب والدماغ

ونفت في حديثها لـ "الإخبارية" أن تكون هناك علاقة بين استخدام معجون أو "مضمضة" الأسنان التي تحتوي على هذه الأنواع من بدائل السكر وبين الإصابة بهذه الإشكالية المرضية بالقلب والدماغ، والدراسات كانت عن استخدامها عن طريق الأكل وتناولها فترات زمنية طويلة.