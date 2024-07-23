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"مختصة": لا توجد دراسة تثبت أن بدائل السكر تؤدي إلى سكتات القلب والدماغ

نفت ما يُشاع عن خطورة منظفات الأسنان المحتوية على "الإكستيليتول" أو "الزايلتول"
"مختصة": لا توجد دراسة تثبت أن بدائل السكر تؤدي إلى سكتات القلب والدماغ

أكّدت مدير برنامج السكري في وزارة الصحة الدكتورة فاطمة آل صليل؛ أن توصيات منظمة الصحة العالمية حول بدائل السكر "الإكستيليتول" أو "الزايلتول"، تحتاج إلى دراسات أكثر لإثبات ارتباطها المباشر بينها وبين الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.

وأوضحت آل صليل؛ أن المشاركين في الدراسات الأولية السابقة كانت لديهم مشكلات مرضية بالأساس وعوامل خطورة زادت مع استهلاك هذا النوع من بدائل السكر.

ونفت في حديثها لـ "الإخبارية" أن تكون هناك علاقة بين استخدام معجون أو "مضمضة" الأسنان التي تحتوي على هذه الأنواع من بدائل السكر وبين الإصابة بهذه الإشكالية المرضية بالقلب والدماغ، والدراسات كانت عن استخدامها عن طريق الأكل وتناولها فترات زمنية طويلة.

بدائل السكر
مدير برنامج السكري
فاطمة آل صليل

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