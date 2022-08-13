هل البطيخ غذاء أم وجبة خفيفة؟.. خبيرة تكشف الفرق وتحدّد وقت تناوله

وتقول، "لا حاجة إلى تناول كيلوغرامات من البطيخ الأحمر. فـ 100 غرام منه تحتوي على 25 - 27 سعرة حرارية، أي أن كيلوغرام واحد منه يحتوي على 250 سعرة حرارية، وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً من السكر، ومن غير المرجّح أن ينفقها الإنسان بسرعة، أي أنه مثل وجبة غذاء كاملة، لكن مع ذلك لا ينصح بجعله بديلاً لوجبة الغذاء الاعتيادية. وينصح بتناول 200 غرام من البطيخ الأحمر في المرة الواحدة كوجبة خفيفة، بدلاً من تناول البسكويت أو الحلوى".