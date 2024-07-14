خدعة وتلاعب.. "الخضيري" يجدد دعوته لتجنب الزبادي اليوناني: خذ "كامل الدسم"

جدد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، دعوته إلى تناول الزبادي العادي كامل الدسم، مشيراً إلى أن الزبادي المسمى باليوناني خدعة وليس صحياً.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لا زلت أقول (صحياً: خذ زبادي عادي) لأن ما يسمونه زبادي يوناني (خدعة) وليس خياراً صحياً، وقد تحتوي العلبة على ٢١ جرام سكر ونسب متفاوتة من الكولسترول الطبيعي.
وأضاف: "تناقض زعمهم أنه خيار للرشاقة والحمية، وفيه تلاعب بالنسب والنكهات يزيده سوءاً، وهو خليط من قشطة لبنة عالي وزبادي، (خذ زبادي كامل دسم أفضل)".