خدعة وتلاعب.. "الخضيري" يجدد دعوته لتجنب الزبادي اليوناني: خذ "كامل الدسم"

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لا زلت أقول (صحياً: خذ زبادي عادي) لأن ما يسمونه زبادي يوناني (خدعة) وليس خياراً صحياً، وقد تحتوي العلبة على ٢١ جرام سكر ونسب متفاوتة من الكولسترول الطبيعي.