للحفاظ على تركيزك ونشاطك في العمل خلال رمضان.. نصائح هامة لا تهملها

ومن النصائح الأخرى: استغلال وقت الراحة في ممارسة بعض الأنشطة التي تجعلك منتعشًا ومسترخيًا؛ مثل ممارسة الرياضة، أو التجول في المكتب، أو الدردشة بين الحين والآخر مع الزملاء، ويمكنك أخذ قيلولة أيضًا في وقت الراحة تتراوح مدتها بين 20 إلى 30 دقيقة.. ستساعدك هذه الأنشطة على الشعور بالانتعاش والاستعداد للعمل مرة أخرى.