دراسة تحذر: فصيلة الدم A تزيد خطر السكتة الدماغية لدى الشباب.. والباحثون يطمئنون: "الخطر ضئيل نسبيًا"

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية Neurology، استند الباحثون في جامعة ميريلاند الأمريكية إلى تحليل بيانات ضخمة شملت 48 دراسة جينية، لأكثر من 17 ألف مريض بالسكتة الدماغية، ونحو 600 ألف شخص سليم، تراوحت أعمارهم بين 18 و59 عامًا.