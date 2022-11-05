مرضى السكري يمتنعون.. احذر قطرات تضييق أوعية الأنف وإليك البديل

ويضيف: يجب على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم ومن يعاني من تصلب الشرايين وفرط نشاط الغدة الدرقية والتهاب الأنف المزمن؛ عدم استخدام هذه القطرات، كما لا ينصح من يعاني من الغلوكوما ومرض السكري ومن يميل قلبه إلى عدم انتظام ضرباته باستخدام هذه القطرات، ويجب استخدام هذه القطرات بحذر عند علاج الأطفال، ويجب ألا تزيد على قطرة واحدة في كل ممر أنفي مرتين في اليوم.