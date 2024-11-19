بروتين وأكسجين وأشياء أخرى.. طبيبة روسية: عواقب خطيرة لنقص الحديد في الجسم

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تقول "إزفيستيا": "يؤدي نقص الحديد إلى عواقب خطيرة بما فيها انخفاض وظيفة الغدة الدرقية. بسبب نقص الهرمونات المسؤولة عن إنتاجها، وتعاني الذاكرة والوظائف المعرفية، والتبادل الحراري، والتمثيل الغذائي. ويؤثر نقص الحديد سلبًا في الجهاز التناسلي؛ لأن إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجال والنساء هي عملية مستهلكة للطاقة؛ لذلك لكي تسير الأمور بشكل طبيعي، يجب أن يكون لدى الجسم ما يكفي من الهيموغلوبين والحديد".