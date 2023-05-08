قمة جبل الجليد.."رحلة السكري من الألف للياء".. السبب والأعراض والعلاج

من جانبه، أوضح مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشار المركز المصري للحق في الدواء محمد عز العرب، أن مرض السكري له نوعان أساسيان: "النوع الأول لا يعمل فيه البنكرياس ويعتمد على الإنسولين الخارجي، وله أسباب عدة منها تدمير خلايا البنكرياس نتيجة لإصابتها بالتهاب أو غيره، فضلاً عن الأسباب الجينية والوراثية، وأحيانا تكون الإصابة بالمرض عرضًا جانبيًا لتناول بعض الأدوية ويكتشف هذا النوع بصفة أكبر بين صغار السن.