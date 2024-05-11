إلى أين المصير؟.. "التشتُّت الطارد للنوم" في نصائح لـ"الخضيري": تمسك فرامل!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن هناك عوامل وحالات كثيرة في حياتنا تسبب قلقًا وتوتُّرًا وتشتّت وتطرد النوم والاسترخاء، مشيرًا إلى أن هذه الحالات غالبًا لا تتطلّب أدوية وعلاجات، بل تتطلّب وقفة مع النفس.