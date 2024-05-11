إلى أين المصير؟.. "التشتُّت الطارد للنوم" في نصائح لـ"الخضيري": تمسك فرامل!

حياتنا
إلى أين المصير؟.. "التشتُّت الطارد للنوم" في نصائح لـ"الخضيري": تمسك فرامل!
قال: تستطيع التأمل والمشي وأنت منشغل بالأذكار والقرآن والانطراح بين يدي الله
قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن هناك عوامل وحالات كثيرة في حياتنا تسبب قلقًا وتوتُّرًا وتشتّت وتطرد النوم والاسترخاء، مشيرًا إلى أن هذه الحالات غالبًا لا تتطلّب أدوية وعلاجات، بل تتطلّب وقفة مع النفس.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه الحالة من القلق والتشتت التي تتطلّب وقفة مع النفس، تتطلّب أيضًا توقُّفًا عن الاندفاع المادي المستمرّ.
وأضاف: "تمسك فرامل" ثم تتدّبر في حالك ومآلك وإلى أين تسير وإلى أين المصير، وما الذي يطاردك ويجعلك متشتّتًا هكذا بلا هدف وبدون استرخاء".
وتابع: "تستطيع التأمل والمشي وأنت منشغل بالأذكار والأوراد والقرآن والانطراح بين يدي الله، بدلًا من إحاطة نفسك بالتوافه المادية والمقاطع والمحتوى التافه في جوالك".