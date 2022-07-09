الـ"كيتو" أم "حمية البحر المتوسط".. أيهما أفضل صحيًّا؟

فالكيتو مثلًا: نظام شائع يرى اتباعه أنه يساعد في تقليل الشهية، وإذابة الدهون، وأظهرت الدراسات تحسُّنًا قصير المدى على الأقلّ في نسبة السكر لدى الأشخاص الذين يتبعون الكيتو دايت.