ارتد أحذية مانعة للانزلاق.. 8 نصائح من "الصحة" للسلامة أثناء الهطولات

قدّم فرع وزارة الصحة في عسير، مجموعة من النصائح مهمة للسلامة في أثناء هطول الأمطار.
وأوضحت "صحة عسير"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه للوقاية من نزلات البرد، ينبغى البقاء في المنزل حين يشتد المطر، وارتداء معطف أو حمل مظلة لتجنب البلل، وعدم إطالة الجلوس تحت المطر مباشرة.
حتى لا تُصاب بعدوى من نواقل الأمراض، نصحت "صحة عسير"، بتجنب أمـاكـن تجمُّع الأمـطـار، والقيام بتغطية الساقين، واستـخـدام الشبـك لتضييق فـتحات الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشـرات، وارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، واستخدم الكريمات الطاردة للحشرات عند اللـزوم.
ودعت "الصحة"، وفق إنفوجرافيك، إلى ارتـداء الأحذية المانعـة لـلانـزلاق؛ لتفادي التعرُّض للإصـابـات أو السقـوط.