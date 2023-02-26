ارتد أحذية مانعة للانزلاق.. 8 نصائح من "الصحة" للسلامة أثناء الهطولات

وأوضحت "صحة عسير"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه للوقاية من نزلات البرد، ينبغى البقاء في المنزل حين يشتد المطر، وارتداء معطف أو حمل مظلة لتجنب البلل، وعدم إطالة الجلوس تحت المطر مباشرة.