هل تستخدم خيط الأسنان والفرشاة؟.. تجنب سرطان الرأس والسكري بهذه الطريقة

وعلى مدار المتابعة التي استمرت 15 عامًا، تم تشخيص إصابة 236 مشاركًا بسرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة. وتمت مقارنة الحمض النووي للميكروبات الفموية لديهم بـ458 مشاركًا ظلّوا خاليين من السرطان، وتم أيضًا مراعاة العوامل التي قد تغير النتائج، وتاريخ التدخين والعمر واستهلاك الكحول.