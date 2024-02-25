4 عادات تسبّب ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم.. يؤطرها "صحي القصيم"

وحذّر التجمع في إنفوجراف توعوي نشره اليوم، من أن الإكثار من الوجبات المشبّعة بالدهون وقلة النشاط البدني، وارتفاع ضغط الدم، والإصابة بمرض السكري، من أهم العادات التي تسبّب ارتفاع الكوليسترول الضار، ويجب الابتعاد عنها قدر الإمكان.