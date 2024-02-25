4 عادات تسبّب ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم.. يؤطرها "صحي القصيم"

نبّه تجمُّع القصيم الصحي لأربع عادات قد تتسبّب في رفع الكوليسترول الضار بالجسم.
وحذّر التجمع في إنفوجراف توعوي نشره اليوم، من أن الإكثار من الوجبات المشبّعة بالدهون وقلة النشاط البدني، وارتفاع ضغط الدم، والإصابة بمرض السكري، من أهم العادات التي تسبّب ارتفاع الكوليسترول الضار، ويجب الابتعاد عنها قدر الإمكان.
وكان استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر؛ قد حذّر في وقتٍ سابقٍ، من أن ارتفاع الكوليسترول الضار هو المسبّب الأول لجلطات القلب في العالم، ويجب المداومة على علاجه، وفق التعليمات والإرشادات الطبية.
وأوضح النمر؛ أن "الشخص السليم الذي لا يعاني أمراضاً ولا جلطات سابقة يجب أن يكون الكوليسترول الضارّ أقلّ من 130".