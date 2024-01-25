3 أسباب ولا للخلط.. متى يصبح "ضغط الدم المنخفض" خطرًا؟

وأضافت: "يجب أن نعلم أن ضغط الدم يعتبر منخفضًا إذا كان أقل من 90/ 60 ملم عمود زئبق؛ ولكن يعتقد الكثيرون أن هذا يشير إلى أن مستوى ضغط الدم منخفض، مع أنه في الواقع هذه أرقام طبيعية".