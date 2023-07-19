مع موجة الحر.. طبيب: هذه علامات الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم

ويقول: "يمكن الخلط بين هذه الأعراض وأعراض ضربة الحر؛ لذلك يجب عند الشعور بالتوعك أولًا قياس الضغط ودرجة الحرارة. فإذا كانت حرارته 40 درجة مئوية والضغط منخفضًا؛ فإن هذا يشير إلى أنه مصاب بضربة حر. واستنادًا إلى ذلك يجب تقديم المساعدة اللازمة له".