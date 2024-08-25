ما الأعراض والعلاج؟.. أسباب "تسمُّم سلائل الرحم" في تنبيه مهم لـ"سعود الطبية"

وأشارت "سعود الطبية" إلى أنه يمكن العلاج في هذه الحالة، باستئصال السلائل الرحمية التي تسبّب النزف أو خروج مفرزات ولمعرفة نوع الخلايا فيها، وعادة ما يكون الإجراء غير مؤلمٍ، ولا يحتاج إلى تخدير.