ما الأعراض والعلاج؟.. أسباب "تسمُّم سلائل الرحم" في تنبيه مهم لـ"سعود الطبية"

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية؛ عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، أن العوامل الهرمونية يمكن أن تلعب دوراً في الإصابة بتسمُّم "سلائل الرحم".
وأوضحت "سعود الطبية"، أن السلائل الرحمية هي زوائد متصلة بالجدار الداخلي للرحم وتمتد إلى تجويف الرحم، وتتكوّن السلائل الرحمية والمعروفة أيضاً بالسلائل البطانية الرحمية نتيجة لفرط نمو الخلايا الموجودة في بطانة الرحم، وتكون السلائل عادة أوراقاً غير سرطانية "حميدة"، ويمكن أن يكون بعضها سرطانياً أو يتحوّل في النهاية إلى سرطان سلائل محتملة التسرطن.
وعن أسبابها، أشارت المدينة إلى إمكانية أن تؤدي العوامل الهرمونية دوراً في الإصابة بتسمُّم سلائل الرحم بحساسيتها لهرمون الإستروجين؛ مما يعني أنها تنمو استجابة لوجود الإستروجين في الجسم.
وعلى صعيد أعراضها، نبَّهت "سعود الطبية" إلى 3 أعراض، هي: "النزف المهبلي بعد انقطاع الطمث، والنزف بين الدورات الشهرية، ودورات الحيض المتكرّرة وغير المتوقعة".
ونصحت المدينة للحد من "السلاسل الرحمية"، بفقدان الوزن الزائد، وتناول الغذاء المتوازن، والإكثار من تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، والحد من تناول الدهون المشبّعة واستبدالها بمصادر أقل دهوناً.
وأشارت "سعود الطبية" إلى أنه يمكن العلاج في هذه الحالة، باستئصال السلائل الرحمية التي تسبّب النزف أو خروج مفرزات ولمعرفة نوع الخلايا فيها، وعادة ما يكون الإجراء غير مؤلمٍ، ولا يحتاج إلى تخدير.