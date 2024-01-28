له 4 أعراض خفيفة.. "الغامدي": ليس صحيحاً أن الضغط مرضٌ صامت

قال استشاري القلب الدكتور صالح سالم الغامدي؛ إنه من غير الصحيح أن الضغط مرضٌ صامتٌ دائماً، مشيراً إلى أن الضغط له أعراضٌ خفيفة.
وأوضح "الغامدي"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من أعراض الضغط "الإحساس بالحر والتعرُّق ليلاً؛ ما قد يسبّب الأرق".
وتابع الأعراض: "تقطُّع النوم بسبب الاستيقاظ للتبول -أعزّكم الله"، و"عدم الارتياح في النوم على الجانب الأيسر غالباً بسبب إحساس بثقلٍ أو نغزاتٍ أو الإحساس بضربات القلب".
وأضاف: من الأعراض "تراجع القدرة على ممارسة الجهد البدني"، مشيراً إلى أن الصداع عادة لا يحدث الا في الارتفاع الشديد.