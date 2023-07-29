"بيدك تفيد كبدك أو تضرّها".. "الصحة" تحذّر من تناول الأدوية بدون استشارة طبيب

حثّت وزارة الصحة، الجميع، على عدم تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب، مشيرة إلى أن بعض الأدوية تزيد من مستويات إنزيمات الكبد، وتتسبّب في تلفه.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تقول: "بيدك تفيد كبدك أو تضرُّها"، منبهة إلى أن "النشاط البدني 150 دقيقة خلال الأسبوع يدعم صحة كبدك".
وبيّنت أن "السمنة وتراكم الدهون في خلايا الكبد تؤدّي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي".
وأكّدت أن "تناول العديد من الأدوية بدون استشارة الطبيب يُضعف صحة كبدك"، وأن بعض الأدوية تزيد من مستويات إنزيمات الكبد وتتسبب في تلفه.