28 ألفًا يموتون به يوميًّا.. معلومات تهمك عن "القاتل الصامت" في يوم مكافحته

وكانت الرابطة العالمية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم (World Hypertension League، WHL) قد أحيت هذا اليوم لأول مرة في 14 مايو عام 2005 بمشاركة ممثلين عن 24 دولة، تحت شعار "اعرف ضغط دمك"، وتحت نفس الشعار احتُفِلَ بهذا اليوم أعوام 2013- 2018. ولكن في عام 2021 وفي هذه السنة يتم إحياء هذا اليوم تحت شعار "قيسوا ضغط دمكم بدقة وتحكموا به للعيش فترة أطول".