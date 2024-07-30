ضربات القلب السريعة بسبب القلق.. متى تصبح خطرة؟ وكيف يمكن إبطاؤها؟

يُجمع الأطباء على أنه من الطبيعي أن تتسارع نبضات قلبك عندما تكون خائفًا أو متوترًا، لكن في بعض الأحيان تبدأ قلوب كثيرين بالخفقان دون سبب واضح، وهو ما أرجعته دراسات إلى حالة من القلق، تنتاب البعض، وتجعل قلوبهم معرضة لخفقان بمعدل أعلى من الطبيعي.