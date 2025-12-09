للمتزوجين حديثاً.. فيتامينات ومكملات تزيد فرص حدوث الحمل

يؤكد تقرير طبي أن التخطيط للحمل يبدأ من طبق الغذاء، موضحاً أن «الاهتمام بالمغذيات الدقيقة قبل الحمل يسهم في تحسين نتائج الإنجاب وتقليل المخاطر الصحية». ويشير إلى أن برنامج المكملات ينطلق قبل ثلاثة أشهر من محاولة الإنجاب ليستفيد منه الزوجان خلال المسارات الطبيعية أو المدعومة طبياً.