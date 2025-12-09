للمتزوجين حديثاً.. فيتامينات ومكملات تزيد فرص حدوث الحمل
يؤكد تقرير طبي أن التخطيط للحمل يبدأ من طبق الغذاء، موضحاً أن «الاهتمام بالمغذيات الدقيقة قبل الحمل يسهم في تحسين نتائج الإنجاب وتقليل المخاطر الصحية». ويشير إلى أن برنامج المكملات ينطلق قبل ثلاثة أشهر من محاولة الإنجاب ليستفيد منه الزوجان خلال المسارات الطبيعية أو المدعومة طبياً.
ركائز ب لدعم التبويض
ووفقاً لتقرير على موقع " Tua Saúde"، فإن حمض الفوليك يحمي الأنبوب العصبي ويعزز فرص الإخصاب، فيما يرفع دمجه مع ب12 جودة الحيوانات المنوية ويُحسن استقلاب الخلايا. كما يسهم ب12 في ضبط التبويض وتخفيف تأثير تكيس المبايض، بينما يدعم ب6 المرحلة الأصفرية ويخفض الهوموسيستين بما يمنح الأطباء أرضية هرمونية مستقرة.
مضادات الأكسدة ودروع الأجنة
فيتامين سي ينشط الهرمونات ويحمي البويضات من الجذور الحرة، بينما يساعد فيتامين د على رفع البروجسترون والإستراديول لدعم نمو البصيلات وتحسين خصوبة المبيضين. و فيتامين هـ يزيد من حركة الحيوانات المنوية، ما يجعله ركناً ثابتاً في بروتوكولات الإخصاب المساعد.
المعادن المتخصصة
يضمن الحديد تدفق الأكسجين للأعضاء التناسلية ويحافظ على جودة التبويض، فيما يوفر السيلينيوم حماية عصبية للجنين ويقلل خطر الإجهاض بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. ويعزز الزنك نمو البويضات ويزيد عدد الحيوانات المنوية وحركتها، ليكمل الحلقة المعدنية الضرورية لنجاح أي خطة خصوبة.
أحماض دهنية لتنشيط الدورة
أحماض أوميجا 3 القادمة من السلمون والتونة والسردين وبذور الشيا والكتان تخفف الالتهاب، تنظم الدورة، وتزيد تدفق الدم إلى الرحم، ما يدعم الانغراس ويحسن كمّية وحركة الحيوانات المنوية، لتصبح توصية للنساء والرجال الساعين للحمل.