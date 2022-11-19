"الغذاء والدواء" توجّه نصائح توعوية لمشجعي "الأخضر" في المونديال

كما شددت "الغذاء والدواء" على أهمية معرفة اشتراطات دخول الأغذية سواءً الطازجة أو المعلبة، والحذر في اختيار الأطعمة وتجنب الأغذية غير المطبوخة والألبان غير المبسترة، إضافةً إلى التأكد من تاريخ الصلاحية وبطاقة المحتويات، خصوصًا لمن يعانون بسبب الحساسية تجاه غذاء معين، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول وجبة الطعام، أو استخدام معقم اليدين.