"الغذاء والدواء" توجّه نصائح توعوية لمشجعي "الأخضر" في المونديال

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية اتباع بعض الإرشادات الصحية، لسلامة المسافرين لحضور منافسات كأس العالم 2022م في قطر والتي ستبدأ غدًا (الأحد).
جاء ذلك خلال ثلاثة منشورات أطلقتها الهيئة عبر حسابها على "تويتر" شملت نصائح متعلقة بالأغذية والأدوية ومنتجات التجميل المُستخدمة في التشجيع.
ونصحت "الغذاء والدواء" المسافرين بأهمية اصطحاب أدويتهم على متن الطائرة وفي علبها الأصلية لضمان سلامتها، وأخذ كميات إضافية من الدواء تحسبًا لأي طارئ، وحمل نسخة من الوصفة الطبية وتشخيص الطبيب لاستخدامها عند الحاجة، ومعرفة الاسم العلمي للدواء بسبب اختلاف الأسماء التجارية بين دولة وأخرى.
وشددت "الهيئة" على أهمية تحقق المشجعين من تاريخ صلاحية منتجات تلوين البشرة قبل استخدامها، ووضع كمية قليلة من المستحضر التجميلي على مساحة صغيرة من الجلد عند استخدامه لأول مرة، للتأكد من عدم تحسس البشرة، إضافةً إلى عدم استخدام منتجات تلوين بشرة مجهولة المصدر والمكونات.
كما شددت "الغذاء والدواء" على أهمية معرفة اشتراطات دخول الأغذية سواءً الطازجة أو المعلبة، والحذر في اختيار الأطعمة وتجنب الأغذية غير المطبوخة والألبان غير المبسترة، إضافةً إلى التأكد من تاريخ الصلاحية وبطاقة المحتويات، خصوصًا لمن يعانون بسبب الحساسية تجاه غذاء معين، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول وجبة الطعام، أو استخدام معقم اليدين.