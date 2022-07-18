مع درجات حرارة قياسية حول العالم.. 7 نصائح ضرورية للوقاية من خطر موجات الحر

تضرب موجة حرٍّ العالمَ، حتى في مناطقه الباردة، مثل غرب أوروبا، مشكّلةً خطرًا صحيًّا كبيرًا؛ خاصة على الأطفال وكبار السن.. وفي الشرق الأوسط تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية.
وحسب موقع قناة "الحرة"، أصدرت الحكومة البريطانية تحذيرًا من "وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية" للمرة الأولى منذ البدء بتفعيل "خطة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بالطقس.
وفي فرنسا، من المتوقع أن تجتاح درجات الحرارة المعدلات القصوى التي غذت حرائق الغابات في الجنوب؛ خاصة على طول ساحل المحيط الأطلسي، الذي يستعد لطقس حارٍّ بشكل غير معهود.
وفي إيطاليا، تشهد البلاد أيضًا -بالإضافة إلى الحرارة- أسوأ جفاف لها منذ سنوات.
وفي إسبانيا، دخلت موجة الحر يومها الثامن، مع اندلاع 30 حريقًا في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضًا من أعلى درجات الحرارة حول العالم؛ حيث سجلت المناطق الجنوبية من العراق 45- 47 درجة مئوية ومثلها الكويت.
كما سجلت مناطق الصحراء المغاربية وموريتانيا والجزائر، درجات حرارة وصلت إلى أربعين درجة مئوية؛ وفقًا لموقع "World Weather Online".
وأعلنت الجزائر، الأحد، حالة تأهب قصوى في أنحاء البلاد؛ تحسبًا لتجدد حرائق الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة.
وسجلت السعودية والسودان ومصر درجات حرارة وصلت إلى أربعين درجة مئوية أو أقل بقليل.
أعلنت عدد من دول العالم، حالة "طوارئ" متعلقة بالحرارة؛ بسبب تأثيرها على الصحة، وقدّمت هذه الدولُ نصائحَ هامة لمواطنيها لمواجهة موجات الحر، وهي:
- ينصح الأطباء في المملكة المتحدة بـ"متابعة حالات كبار السن" بشكل خاص، والحرص على أن يكونوا في أماكن مبردة أو متعرضة للتهوية، وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.
- كما تنصح الحكومة البريطانية -وفقًا لموقعها الإلكتروني- بشرب الكثير من المياه، والابتعاد عن الشمس في وقت الذروة (من 11- 3) ظهرًا.
- تُحذّر من ترك أي شخص في مركبات مغلقة، وكذلك عدم ترك أي حيوانات أليفة في سيارات أو أماكن مغلقة.
- أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" أن هناك أكثر من 700 شخص يموتون سنويًّا في الولايات المتحدة بسبب الحرارة، وتشير إلى أن العمر والسمنة والأمراض المزمنة والأمراض العقلية، يمكن أن تكون عوامل خطرة في درجات الحرارة الشديدة.
- كما توصي المصابين بأمراض القلب وضعف الدورة الدموية بالوقاية بشكل خاص.
- حذّرت "سي دي سي" من "استخدام الموقد أو الفرن للطهي" في الأيام الحارة، ويقول إنه لا يجب الاعتماد على المروحة كجهاز تبريد رئيسي في المنازل.
- يوصي الصليب الأحمر بـ"شرب كميات إضافية من الماء حتى لو لم تكن عطشانًا"، ومراقبة الأملاح في الطعام حيث إن كميات أقل من المطلوب يمكن أن تؤدي إلى انخفاض منسوب الملح في الجسم بسبب التعرق، كما يمكن أن تؤدي كميات أكبر من المطلوب إلى زيادة الإحساس بالعطش والجفاف.