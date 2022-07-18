مع درجات حرارة قياسية حول العالم.. 7 نصائح ضرورية للوقاية من خطر موجات الحر

- أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" أن هناك أكثر من 700 شخص يموتون سنويًّا في الولايات المتحدة بسبب الحرارة، وتشير إلى أن العمر والسمنة والأمراض المزمنة والأمراض العقلية، يمكن أن تكون عوامل خطرة في درجات الحرارة الشديدة.