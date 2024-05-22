تحذير لعشاق القهوة.. هذه الطريقة تجعلها مسرطنة

ويضيف أن مشروع العلمة النظيفة انتهى إلى أن كمية كلوريد الميثيلين الموجودة في القهوة منزوعة الكافيين أقل من الحد المسموح به الذي حددته إدارة الغذاء والدواء وهو 10 أجزاء في المليون؛ إلا أن إدارة الغذاء والدواء أصدرت هذا الحكم على القهوة منزوعة الكافيين في عام 1985، عندما اقترحت الوكالة أيضًا حظر استخدام كلوريد الميثيلين في بخاخات الشعر ومستحضرات التجميل لأن المادة الكيميائية تبدو مسرطنة للحيوانات عن طريق الاستنشاق.