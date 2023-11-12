مستشار أسري يقدّم عدة نصائح للآباء خلال الاختبارات الفصلية للطلبة

أوضح المدرب والمستشار الأسري عبيد البرغش، الأسباب والتوجيهات التي يُفترض أن يحرص عليها أولياء الأمور مع أبنائهم، خلال الاختبارات الفصلية.
وقال "البرغش": كم هو جميل أن يوفر أولياء الأمور الجو النفسي النقي الهادئ والمريح من الضغوط لأبنائهم الطلاب والطالبات، أثناء فترة الاختبارات.
وأضاف: فالأب الذكي والأم الذكية هما من يزرع الثقة والتوكل والاعتماد في قلوب وعقول أبنائهم، ويغرس في نفوسهم بأن الله قريبٌ وسميعٌ ومجيبٌ يجيب دعواتهم ويحقق رجاءهم وأمنياتهم.
وتابع: ذكرت الدراسات الاجتماعية والفكرية أن معظم المشاكل والقضايا والانحرافات السلوكية لدى الطلاب تكثر بعد الانصراف من الاختبار.
ونبّه الآباء بأن يكونوا على قدر كبير من الاهتمام والحرص، وأخذ الأبناء من المدرسة حتى لا يقعوا ضحية الإهمال وفريسة بأيدي العابثين والمفسدين من أصحاب الأفكار المنحرفة والسلوكيات الإجرامية.
ودعا "البرغش" المولى القدير أن يكتب التوفيق والسداد والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، ويسهّل عليهم ما كان عسيرًا، ويحفظ عقولهم وأفكارهم من الشرور والمفاسد والمكاره، ويجعلهم نواة خير وصلاح لوطنهم ومجتمعهم وقرّة عين لوالديهم.