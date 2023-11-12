مستشار أسري يقدّم عدة نصائح للآباء خلال الاختبارات الفصلية للطلبة

ودعا "البرغش" المولى القدير أن يكتب التوفيق والسداد والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، ويسهّل عليهم ما كان عسيرًا، ويحفظ عقولهم وأفكارهم من الشرور والمفاسد والمكاره، ويجعلهم نواة خير وصلاح لوطنهم ومجتمعهم وقرّة عين لوالديهم.