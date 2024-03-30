كيف تغضب؟ وبماذا تنشغل؟.. 3 "أنماط أكل غير صحية" في نصائح رسمية

أكّدت وزارة الصحة أن هناك 3 أنماط أكل غير صحية تؤدي إلى تناول كمياتٍ كبيرة من الطعام، واستمرارها قد يسبّب زيادة الوزن أو السمنة أو السكري.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، تقول: "إذا كنت ممَّن يتناول الأكل بكثرة، عند الغضب، أو عند الانشغال بمشاهدة التلفاز، أو مع الأصدقاء والجمعات، فهذه المعلومة تهمك".
وأشارت إلى أن "الأكل الاجتماعي"؛ من أنماط الأكل غير الصحية الثلاثة، مشيرة إلى أن تناول الطعام مع الآخرين يعزّز من روح الترابط، لكنه قد يؤثر سلباً بالإفراط في كميات الطعام أو التأثر بخيارات الآخرين غير الصحية.
وأضافت: "الأكل الانفعالي"؛ تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون نتيجة حالة عاطفية أو نفسية لتخفيف الإحساس بتلك المشاعر.
وتابعت بذكر النمط الثالث للأكل غير الصحي: "الأكل الانشغالي"؛ وهو الانشغال في أثناء الأكل بمشاهدة التلفاز، الجوّال، وغيرهما من المشتتات.
وعن الوقاية، أكّدت الوزارة على 5 نصائح، هي: "اختيار الأطعمة الصحية، وعدم وضع كمية كبيرة من الطعام أمامك، وعند الانفعال حاول إيجاد بديل للأكل بمراسلة صديق أو القراءة أو المشي، وحاول مضغ الطعام ببطء، وتجنَّب المكوث أمام الشاشة في أثناء الأكل".