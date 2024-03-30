كيف تغضب؟ وبماذا تنشغل؟.. 3 "أنماط أكل غير صحية" في نصائح رسمية

وعن الوقاية، أكّدت الوزارة على 5 نصائح، هي: "اختيار الأطعمة الصحية، وعدم وضع كمية كبيرة من الطعام أمامك، وعند الانفعال حاول إيجاد بديل للأكل بمراسلة صديق أو القراءة أو المشي، وحاول مضغ الطعام ببطء، وتجنَّب المكوث أمام الشاشة في أثناء الأكل".